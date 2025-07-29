UBS, Trump’ın dünya gümrük vergisi hamlesinden sonra freni bastı

İsviçreli bankacılık devi UBS, müşterilerinin Donald Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergisi açıklamalarıyla bağlantılı olarak ağır kayıplara uğramasının ardından bankacılara karmaşık döviz türevlerinin satışını azaltmalarını tavsiye etti.

FX ürünlerinde freni bastı

Görüşmelere aşina olan üç kişinin Financial Times'a verdikleri bilgilere göre, satış uygulamaları ve ürünlerin uygun olup olmadığına dair artan endişelerin ortasında, İsviçreli banka danışmanlara, Range Target Profit Forwards (RTPFs) olarak bilinen yapılandırılmış FX ürünlerini birçok müşteriye sunmayı bırakmalarını söyledi.

Müşterilere iyi niyet ödemesi yapmıştı

UBS, Trump'ın Nisan ayındaki gümrük vergisi açıklamalarının ardından ABD dolarının keskin bir şekilde hareket etmesiyle para kaybeden müşterilerine 100'den fazla "iyi niyet" ödemesi yaptı.

FT’ye konuşan yorumcular, bankanın danışmanların müşteri risk profillerini ve uygunluğunu nasıl değerlendirdiklerini iyileştirmek için dahili rol yapma oturumları düzenlediğini söyledi.