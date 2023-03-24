UBS ve Credit Suisse ABD'nin Rusya'ya yaptırımlara ilişkin soruşturduğu bankalar arasında

Credit Suisse AG ve UBS Group AG'nin ABD Adalet Bakanlığı'nın Rus oligarklara yaptırımlardan kaçınmaları için yardım edip etmediğini soruşturduğu bankalar listesinde oldukları öne sürüldü.

Bloomberg News'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Credit Suisse ve UBS, ABD Adalet Bakanlığı tarafından çağrı gönderilen bankalar arasında yer alıyorlar.

Kaynaklar, ABD hükümetinin Credit Suisse ve UBS'e bu çağrıyı UBS'in Credit Suisse'yi devralması ile sonuçlanan gelişmeler yaşanmadan önce gönderdiğini de belirttiler.

Credit Suisse, UBS veya ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadılar.