UBS yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Bloomberg News'un haberine göre UBS Group AG, rakibi Credit Suisse'i devraldıktan sadece birkaç ay sonra Asya'da varlık yönetim bölümünde yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre UBS, devraldığı Credit Suisse ile bazı örtüşen rolleri azalttı ve UBS'in kasım ayına kadar daha fazla kesinti yapılması bekleniyor.

Kaynaklar UBS'in Hong Kong ve Singapur'daki ilişki yöneticilerini de içeren ve çoğunluğu Credit Suisse'den alınan ekiplerde olmak üzere birkaç yüz pozisyonu ortadan kaldıracağını ifade ediyorlar. Kesintilerin sayısının henüz kesinleşmediğini vurguluyorlar.

Bir UBS sözcüsü habere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Credit Suisse'i devraldığı Haziran ayından bu yana UBS, eski rakibinin entegrasyonu için 3.000 yerel işten çıkarma ve 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu dahil olmak üzere önemli hedefler belirledi. Bu rakamın küresel olarak ortadan kalkacak pozisyonların çok küçük bir kısmı olması muhtemel.