UBS'den ABD enflasyonu öncesi tahvil uyarısı

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Trend takip eden yatırımcıların küresel tahvillere karşı rekor düzeyde kısa pozisyon alması, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin önemini artırdı.

Varlıklar genelindeki fiyat momentumundan kar elde etmeye çalışan emtia ticareti danışmanları (CTA), UBS Group verilerine göre temmuz sonunda tahvillerdeki düşüş yönlü pozisyonlarını iki hafta öncesine göre üç katına çıkardı.

Bu pozisyonlar o tarihten bu yana büyük ölçüde sabit kalırken, kalabalıklaşan CTA işlemi yaklaşan ABD’de bugün açıklanacak tüketici ve yarın açıklanacak üretici fiyatları verilerinin tetikleyebileceği herhangi bir tahvil rallisine karşı risk taşıyor. Stratejist Nicolas Le Roux’ya göre CTA’lar, veriler öncesinde 10 yıllık tahvil getirilerindeki her bir baz puanlık hareket için yaklaşık 300 milyon dolar kazanacak veya kaybedecek şekilde pozisyonlanmış durumda.

UBS verilerinde 1990'dan bu yana en büyük risk

Bu, UBS’nin 1990’da veri toplamaya başlamasından bu yana görülen en büyük riske işaret ediyor. Son aylarda küresel ölçekte devlet tahvili getirileri; yüksek petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artıracağı beklentileri ve hükümetlerin artan borçlanmasına ilişkin endişeler nedeniyle kademeli olarak yükseldi.

ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi geçen ay 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve Hürmüz Boğazı konusunda ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yüksek tutmasıyla bu seviyelere yakın seyrini sürdürdü.

Tahvil rallisi kısa pozisyonları ters köşeye yatırabilir

30 yıllık tahvil getirisi salı günü yaklaşık %5,25 seviyesinde kapandı. Tahvil piyasasındaki satış dalgası, 400 milyar doların üzerinde varlık yönettiği tahmin edilen CTA’ların bu trende daha fazla dahil olmasına neden oldu. Ancak dengesiz pozisyonlanmanın, tahviller yükselmeye başladığında CTA’ları sert bir ters harekete karşı savunmasız bırakabileceği riski ortaya çıkıyor.

UBS ABD faiz stratejisi başkanı Phoebe White, “Kısa pozisyonları artırmak için fazla alan kalmadı” dedi. White’a göre “riskler açıkça asimetrik”; çünkü tahvil piyasası yükselirken yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatma ihtimali, piyasa düşerken yeni kısa pozisyon ekleme ihtimallerinden daha yüksek.