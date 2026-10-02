UBS'den Fed fiyatlaması ve tahvil piyasası için üç kritik başlık

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UBS yayımladığı raporda Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonundaki zayıflama ve olumlu revizyonların, Fed'in faiz patikasına ilişkin piyasa beklentilerini desteklemediğini belirtti.

Banka, bu görünümün piyasaların Fed'e dair fiyatladığı ek sıkılaşma beklentisinin üzerinde olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Satış baskısını dengeleyebilecek üç unsur

Raporda tahvil piyasasında satış baskısını hafifletebilecek üç başlık sıralandı. Buna göre dezenflasyon eğiliminin sürmesi, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışlarının iyileşmesi ve uzun vadeli tahvil getirilerini sınırlamaya yönelik atılabilecek politika adımları, piyasada istikrarı destekleyebilecek unsurlar olarak değerlendirildi.

Enerji akışı ve politika adımları

UBS, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışlarında iyileşme ve diplomatik çabaların yeniden canlanmasının enflasyon endişelerini azaltabileceğini ifade etti. Ayrıca politika yapıcıların uzun vadeli getirileri kontrol altına almak amacıyla likidite kurallarında değişiklik gibi ek önlemleri gündeme alabileceğine dikkat çekti.

UBS'den tahvil getirileri için eşik hesaplaması

Hazine tahvillerinde volatilitenin kısa vadede yüksek kalmasının beklendiğini belirten UBS, buna karşın sabit getirili menkul kıymetleri cazip bulduğunu aktardı.

UBS'nin hesaplamasına göre fiyat düşüşlerinden kaynaklanan kaybın getiriyi aşması için 2 yıllık tahvil getirisinin yaklaşık 255 baz puan, 5 yıllık tahvil getirisinin 110 baz puan ve 10 yıllık tahvil getirisinin 65 baz puan daha yükselmesi gerekiyor.

UBS, bütçe açıkları ve yapay zeka bağlantılı borçlanma aracı ihraçları nedeniyle en uzun vadeli tahvillere yönelik temkinli duruşunu koruduğunu bildirdi.