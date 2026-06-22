Starmer’ın istifasının piyasalara etkisi: UBS’ten Sterlin için 'yüksek faiz desteği' vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa kararı piyasalarda sınırlı etki yaratırken, UBS yüksek faiz avantajı sayesinde İngiliz para biriminin yatırımcı ilgisini koruyabileceğini belirtti. Analistler, yeni liderin mali disipline bağlı kalmasının piyasalar açısından kritik olacağını vurguluyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini açıklaması, Londra piyasalarında beklenen sert dalgalanmaya yol açmadı. UBS Global Wealth Management, İngiltere ekonomisinin temel göstergelerinde önemli bir değişiklik bulunmadığını belirterek sterlinin yüksek getiri avantajı sayesinde destek bulmayı sürdürebileceğini açıkladı.

Starmer, yeni İşçi Partisi lideri seçilene kadar görevini sürdüreceğini duyururken, bu gelişme son on yılda İngiltere'nin yedinci başbakan değişimine zemin hazırladı.

Temel görünüm değişmedi

UBS ekonomisti Dean Turner, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu mali kısıtların yeni başbakan döneminde de devam edeceğini söyledi. Sosyal yardımlar, emeklilik sistemindeki "üçlü koruma" mekanizması ve engelli ödemeleri gibi siyasi açıdan hassas alanlarda reform yapılmaması halinde bütçe baskılarının süreceğini ifade etti.

Turner, yatırımcıların kısa vadeli siyasi gelişmeler yerine temel piyasa dinamiklerine odaklanması gerektiğini belirtti.

UBS'ye göre yüksek İngiliz faizleri, sterlin cinsi varlıklara yönelik talebi canlı tutabilir. Yatırımcıların düşük getirili euro ve İsviçre frangı gibi para birimlerinden borçlanarak sterlin varlıklarına yönelmesi, "carry trade" işlemleri yoluyla poundu desteklemeye devam edebilir.

Piyasalar ilk etapta sakin kaldı

Starmer'ın açıklamasının ardından sterlin dolar karşısında 1,322 seviyelerinde işlem görürken, euro karşısında 86,65 pence seviyesinde yatay seyretti.

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesinde kalırken, FTSE 100 endeksi de önemli bir hareket göstermedi.

Capital Economics Başekonomist Yardımcısı Ruth Gregory, piyasanın istifayı büyük ölçüde önceden fiyatladığını belirterek, "Asıl risk liderlik yarışının daha gevşek maliye politikalarına yönelmesi halinde ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Burnham liderlik adımı ve maliye tartışmaları piyasaların odağında

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, milletvekili seçilmesinin ardından İşçi Partisi liderliği için adaylığını açıkladı. Potansiyel rakiplerinden Wes Streeting ise yarışa girmeyeceğini duyurarak Burnham'a destek verdi.

Commerzbank analistleri, piyasaların henüz daha genişlemeci maliye politikası riskini tam olarak fiyatlamadığını belirterek önümüzdeki haftalarda sterlin üzerinde baskı oluşabileceğini ifade etti.

MUFG analisti Lee Hardman ise Burnham'ın mali kurallara bağlı kalacağı yönündeki açıklamalarının yatırımcıları rahatlattığını söyledi.

İngiliz tahvilleri öne çıkıyor

Analistlere göre piyasalar şu aşamada sterlinden çok İngiliz tahvil piyasasına odaklanmış durumda. Yeni başbakanın kim olacağı kadar, ekonomi yönetimini kimin üstleneceği ve bütçe disiplininin korunup korunmayacağı da yatırımcıların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Birçok piyasa uzmanı, sonbaharda yeni liderin göreve başlamasıyla birlikte İngiltere'nin mali politikalarına ilişkin daha net sinyaller alınacağını ve asıl piyasa hareketinin o dönemde yaşanabileceğini düşünüyor.