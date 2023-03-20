UBS'in Credit Suisse'i alması için ilk değerlendirme

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsviçre makamlarının bugün finansal istikrarı desteklemek için yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD bankacılık sisteminin sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü ve ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı olduğu vurgulanan açıklamada, uygulamalarını desteklemek için uluslararası muhataplarla yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

Lagarde: Finansal istikrarın sağlanması için önemli

ECB Başkanı Lagarde tarafından yapılan açıklamada da "İsviçre makamlarının hızlı eylemini ve aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, düzenli piyasa koşullarının yeniden tesis edilmesi ve finansal istikrarın sağlanması için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Euro bölgesi bankacılık sektörünün, güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla dirençli olduğunu belirten Lagarde, her durumda politika araç setlerinin, gerektiğinde Avro Bölgesi finansal sistemine likidite desteği sağlamak ve para politikasının sorunsuz aktarımını korumak için tam donanıma sahip olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada ise "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifade kullanıldı.

Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İngiliz bankacılık sisteminin iyi sermayelendirilmiş, finanse edilmiş, güvenli ve sağlam olmaya devam ettiği" vurgulandı.