UBS'in dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı

Banka, söz konusu dönemde 1,2 milyar dolar net kar açıkladı; bu rakam analistlerin 919 milyon dolarlık tahminini geride bıraktı. Gelirler 12,145 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 11,72 milyar dolarlık beklentiyi aşarken, esas faaliyetleri yansıtan vergi öncesi kar 2,9 milyar dolara ulaştı. Analistler bu kalemde 2,41 milyar dolarlık bir sonuç öngörüyordu.

UBS’nin sermaye yeterliliği güçlü seyrini korudu ve dördüncü çeyrek sonunda CET1 oranı yüzde 14,4 olarak açıklandı. Banka, 2026 yılı için belirlediği çıkış hızı hedeflerine ulaşma yolunda olduğunu vurgularken, hissedar getirilerine yönelik adımlarını da hızlandırdı. Yönetim, temettüyü hisse başına 0,90 dolardan 1,10 dolara yükseltme kararı aldı ve 2026 yılında en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımı planladığını duyurdu. Ek geri alımların ise performansa, sermaye oranlarının korunmasına ve İsviçre’deki düzenleyici çerçevenin netleşmesine bağlı olacağı belirtildi.

Banka, entegrasyon sürecinden sağlanacak maliyet tasarrufu hedefini 500 milyon dolar artırarak 13,5 milyar dolara çıkardı. Orta vadeye ilişkin olarak UBS, 2028 yılına kadar CET1 sermayesi üzerinden yüzde 18 getiri ve yüzde 67 maliyet-gelir oranı hedeflediğini açıkladı.

Küresel Varlık Yönetimi birimi dördüncü çeyrekte 8,5 milyar dolarlık net yeni varlık girişi sağlarken, yönetim piyasa koşullarının genel olarak yapıcı kaldığını ifade etti. Bununla birlikte, yüksek jeopolitik riskler ve ekonomik politika belirsizliklerinin dönem dönem piyasalarda oynaklık artışına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

UBS, 2026’nın ilk çeyreğinde varlık yönetimi tarafında net faiz gelirinde düşük tek haneli bir düşüş beklerken, kişisel ve kurumsal bankacılık net faiz gelirinin dolar bazında genel olarak yatay seyredeceğini öngördü.