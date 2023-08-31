UBS'in kârına Credit Suisse dopingi

UBS Grup AG, ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, UBS’in bu yıl başında Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın alması bankaya 29 milyar dolarlık rekor kar getirdi.

Söz konusu tek seferlik kar, bankanın Credit Suisse için ödediği 3,8 milyar dolar ile satın alınan bankanın bilançosunun değeri arasındaki muhasebe farkının (özsermaye, satın alma fiyatı ve yeniden yapılandırma maliyetleri arasındaki fark) sonucuyla oluştu.

Credit Suisse'in satın alınmasından kaynaklanan bilanço karı analistlerin 33,45 milyar dolarlık beklentilerinin altında kalması da dikkati çekti.

Öte yandan, UBS’ın ana faaliyet alanı olan varlık yönetiminde vergi öncesi karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 azaldı. UBS, şu anda yaklaşık 5 trilyon dolarlık müşteri varlığını yönetiyor.

3 bin kişinin işine son verecek

UBS Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, bugün bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bir analist konferansında Credit Suisse ile birleşme sonrası artan işgücünü azaltma planları için ilk kez somut bir rakam ortaya koydu

Ermotti, Credit Suisse'in satın alınması kapsamında İsviçre'de yaklaşık 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Credit Suisse'in İsviçre'deki şubelerinin UBS'ye entegrasyonu nedeniyle yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarılacağını belirten Ermotti, Credit Suisse'in diğer bölümlerinin radikal bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyacı olduğunu ve bunun da İsviçre'de yaklaşık 2 bin kişinin işini kaybetmesine yol açacağını vurguladı.

UBS, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026’ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi planlıyor.

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, bu yılın başında, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşmasını olarak kayıtlara geçmişti.

UBS hisseleri ise Credit Suisse'in İsviçre şubelerini tamamen bünyesine katacağını ve maliyet tasarrufu hedefini 10 milyar doların üzerine çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 6'dan fazla yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.