UBS'in karında sürpriz gerileme: Yarı yarıya düştü

Silicon Valley Bank'ın Amerika'da gerçekleşen beklenmedik iflasının ardından, batma noktasına gelen rakibi Credit Suisse'yi bünyesine katan İsviçreli dev banka UBS Group AG'nin ilk çeyrek karı yüzde 52 düştü.

Düşüşte, bankanın eski bir dava için ayırdığı yasal karşılıklardaki artış etkili oldu.

Hissedarlara atfedilebilir net kâr, 15 analistin tahmininin ortalama 1,71 milyar dolarına karşılık 1,03 milyar dolar olarak açıklandı.

İsviçre'nin en büyük bankası, ekonomik görünümün belirsiz olduğu konusunda da uyarıda bulundu ve bankacılık sektöründeki kargaşanın küresel olarak hafiflediğini ancak sektöre ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Bir açıklamada, "Müşteri faaliyet seviyeleri 2023'ün ikinci çeyreğinde baskı altında kalabilir" denildi, ancak daha yüksek faiz oranlarının borç verme gelirini artıracağı da sözlere eklendi.