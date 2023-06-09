UBS'ten 10 milyar dolarlık anlaşma

Bankacılık devi UBS, İsviçre hükümeti ile Credit Suisse'in kurtarılmasından doğacak zararlardan korunmak üzere bankaya 9 milyar İsviçre Frankı (10 milyar dolar) kadar kaynak sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Zarar koruma anlaşması, UBS'in önümüzdeki hafta başında sonuçlanması beklenen devralma işlemini tamamlaması için aşması gereken son engel.

UBS, mart ayında zor durumdaki rakibi Credit Suisse'i kurtarmak için İsviçreli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, bankanın istenmeyen varlıklarını tasfiye ederken uğrayacağı zararları karşılamak için hükümeti 9 milyar İsviçre Frankı'na kadar katkıda bulunmaya ikna etmişti.

Hükümet yardımı, UBS'in ilk 5 milyar İsviçre Frankı zararı karşılamasının ardından devreye girecekti.