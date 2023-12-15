UBS'ten Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin faiz indirimi tahmini

UBS Global Research, ECB'nin politika gevşetmeye başlamasıyla ilgili beklentilerini Haziran'dan Nisan ayına taşıyarak, soğuyan enflasyon ve yavaşlayan büyümenin ECB'yi şahin görüşünü gevşetmeye zorlayabileceğini söyledi.

UBS, ECB'nin ikinci faiz indirimini Haziran ayında yapacağını ve bunu her çeyrekte 25 baz puanlık faiz indirimlerinin izleyeceğini, böylece mevduat faizinin 2025 yılı sonuna kadar "geniş ölçüde nötr" oran olan %2'ye ineceğini öngördü.