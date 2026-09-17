UBS'ten Fed analizi: Yüksek faiz dönemi uzuyor

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ABD Merkez Bankası'nda (Fed) yüksek faiz döneminin beklenenden uzun süreceği sinyali geldi.

Son Fed projeksiyonlarına ilişkin değerlendirmede bulunan UBS Ekonomisti Jonathan Pingle, projeksiyonların para politikasında sıkı duruşun süreceğine işaret ettiğini belirtti.

Fed yetkililerinin enflasyon hedefinden sapmamak için şahin duruşu koruma eğiliminde olduğunu belirten Pingle, fiyat artışlarının kontrol altına alınması için sıkı para politikasının bir süre daha zorunlu görüldüğüne dikkat çekti. Bu çerçevede Fed üyelerinin yıl içinde bir faiz artışına daha kapı araladığını hatırlatan Pingle, mevcut tahminlerin politika faizinin 2027 sonuna kadar %4,1 bandında tutulacağına işaret ettiğini söyledi.

Gevşeme 2029'a kadar kademeli olacak

UBS'nin analizinde hızlı bir faiz indirim döngüsü öngörülmüyor. Fed tahminleri, indirimlerin 2029 yılına kadar oldukça yavaş ve kademeli bir patikada ilerleyeceğini gösteriyor.

Projeksiyon döneminin sonunda politika faizinin %3,6 olarak öngörülmesi öne çıkıyor. Aynı dönemde enflasyonun %2 hedefine dönmesi beklenirken faizin %3,5'in üzerinde kalmaya devam etmesi, Fed'in nötr faiz yaklaşımını değiştirmiş olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Nötr faiz yukarı revize edildi mi?

Pingle'a göre projeksiyonlarda verilen en önemli mesaj, Fed'in fiyat istikrarını sağlamak için gerekli gördüğü reel faiz seviyesini yukarı çekmesi oldu.

Pingle değerlendirmesinde, "Fed yetkilileri önümüzdeki üç ila dört yılda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli reel fonlama faizinin temel seviyesini yeniden değerlendirmiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bu tablo, enflasyon %2 hedefine inse bile pandemi öncesindeki düşük faiz ortamına kısa sürede dönüşün Fed'in projeksiyonlarında yer almadığını gösteriyor.