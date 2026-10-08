UBS'ten S&P 500 için çarpıcı tahmin: Haziran 2027'ye kadar 8.400 puana çıkacak

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S&P 500'ün 6 Ekim'deki seansında %0,6 değer kazanarak ağustostan bu yana ilk kez zirve yenilemesinin ardından UBS'ten yeni bir değerlendirme geldi. Banka, yıl başından bu yana yaklaşık %14 prim yapan endekste volatilite görülebileceğini ancak yükseliş trendinin korunacağını bildirdi.

Yükselen faiz ortamı ve Orta Doğu'daki gerilime rağmen banka, ABD hisse senedi piyasası için pozitif görünümünü koruyor.

UBS'ye göre ana katalizör yapay zekâ harcamaları

UBS analizinde, piyasayı taşıyan ana faktörün yapay zekâ olduğu vurgulandı. Küresel çapta yapay zeka ile bağlantılı sermaye harcamalarının 2027'de yıllık bazda üçte birden fazla büyüyerek 1,2 trilyon doları aşması bekleniyor.

Nasdaq 100 cephesinde de kar görünümü güçlü. Piyasa konsensüsü, Nasdaq 100 şirketlerinin karlarının bu sene %43, 2026'da ise %28 artacağı yönünde.

Banka, S&P 500 şirketlerinin toplam kar artışını bu yıl için %25, 2027 için %14 olarak hesaplıyor. Raporda, kar büyümesinin teknoloji dışındaki sektörlere de yayılmasının endeksteki yükselişi daha geniş tabana yayacağı ifade edildi.