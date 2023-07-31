Üç banka testi geçemedi

Avrupa Birliği Bankacılık Otorotesi (EBA), bölgede üç bankanın olumsuz bir senaryo için uygulanan stres testinde yetersiz kaldığını açıkladı.

Avrupa ve ABD'de, 2008 küresel mali krizinden sonra bankaların stresli piyasalarda bile ekonomiyi destekleyebilmelerini sağlamak amacıyla rutin testler yapılıyor.

EBA son testi, Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından denetlenen ve bölgedeki bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 75'ini temsil eden 70 bankayı kapsıyor.

EBA, yetersiz kalan üç bankanın adını vermedi.

EBA, üç banka dışında tüm bankaların olumsuz bir senaryo altında dirençli kaldıklarını ve AB bankacılık sektörünün dayanıklılığını yeniden teyit ettiğini belirtti