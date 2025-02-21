Üç Fed yetkilisinden kritik mesaj: Fed bu yıl faiz indirimine gider mi?

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem enflasyonun hedefe ulaştığına emin olana dek faizlerin kısıtlayıcı alanda kalması gerektiğini belirtti. Musalem enflasyonu düşürmek konusunda kaydedilen ilerlemenin duraksayabileeği hatta tersine dönebileceği uyarısında bulundu.

Fed üyesi, yeni hükümetin politikalarındaki değişimin ekonominin yönünde önemli değişime yol açaileceğini bildirdi. Musalem, enflasyonun hala Fed'in hedefine yaklaşacağını düşündüğünü söylerken, "Piyasa ve bazı anketler yakın vadeli enflasyon beklentilerinin son üç ayda belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Enflasyonun mevcut hedefin üzerinde seviyelerde kalması veya beklentilerin artması durumunda, 'daha kısıtlayıcı' bir para politikası yolu uygun olabilir." şeklinde konuştu.

"Yeni politikalar etki yaratabilir"

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de açıklamalarda bulundu. Goolsbee "Benim görüşüme göre, politikadan, jeopolitikten ve diğer belirsizliklere gelmeden önce, enflasyonda genel gidişat oldukça iyi görünüyordu" dedi.

Goolsbee, enflasyonun 2022'de görülen kırk yılın zirvesinden düşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğini, ancak ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve yeni Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının bir etki yaratabileceğini dikkate almanın önemli olduğunu söyledi.

Goolsbee, büyük ölçekli tarifelerin, Kovid-19 salgını sırasında olduğu gibi enflasyonu kötüleştirebilecek önemli bir arz şoku yaratma potansiyeli konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

2 faiz indirimi beklentisi

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ABD Merkez Bankası'nın 2025'te faiz oranlarını iki kez düşürmesini beklediğini ancak bu tahmine ilişkin belirsizliğin arttığını söyledi.

Bostic Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Temel beklentim bu olsa da, bunu her iki yönde de etkileyebilecek pek çok şey olabilir" dedi.

Trump döneminde ticaret, göç, enerji ve maliye politikalarında değişiklikler olabileceğini belirten Bostic "Şu anda bazı önemli faktörlerin nereye varacağı konusunda çok fazla belirsizlik var. Bugünkü bakış açımın altı ay sonrakiyle aynı olmama ihtimali oldukça yüksek." dedi.

Fed yetkilisi hala en büyük riskin enflasyon olduğunu dile getirdi.

Dün açıklanan Fed'in Ocak ayına ait toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyon daha fazla düşene kadar faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutma niyetinde olduklarını göstermişti.