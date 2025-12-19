Ücret artışları 2026’da normalleşme sürecine giriyor
ECB'nin ücret göstergesi kademeli normalleşmeye işaret ediyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) güncellenen ücret göstergesi, euro bölgesinde ücret artışlarının gelecek yıl kademeli olarak yavaşlayıp normalleşeceğini ortaya koydu. Bu eğilim, enflasyonun uzun yıllar boyunca yüzde 2 hedefi civarında kalacağı yönündeki ECB projeksiyonunu destekliyor.
Aktif toplu iş sözleşmelerini kapsayan göstergede, tek seferlik ödemeler düzeltilmiş şekilde ücret artışı 2025’te yüzde 3,2, 2026’da ise yüzde 2,3 olarak öngörülüyor.
Düzeltilmemiş tek seferlik ödemelerle ise 2025 için yüzde 3,0, 2026 için yüzde 2,7 oranında müzakere edilmiş ücret artışı tahmin ediliyor.