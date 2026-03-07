Uçuşlar durdu, ticaret aksadı: İran’ın saldırıları Dubai üzerinden geçen rotaları vurdu

Orta Doğu’daki savaşın dalga etkisi, bölgenin en kritik ulaşım merkezlerinden Dubai’ye ulaştı. İran’ın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar, Dubai Havalimanı çevresinde yoğun duman ve panik yarattı. Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Dubai’de operasyonlar tamamen dururken, Emirates Havayolları “ikinci bir duyuruya kadar” tüm uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Uluslararası uçaklar iniş planlarını iptal ederek alternatif rotalara yönlendirildi.

Küresel ticaret ve piyasalar Körfez’deki krizin gölgesinde

Dubai’nin küresel hava taşımacılığındaki merkezi rolü nedeniyle yaşanan bu kesinti, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi sonuçlar doğurdu. Avrupa ile Asya arasındaki hava koridorlarının kapanması, lojistik zincirlerinde aksamalara ve ticaret akışında gecikmelere yol açtı. Petrol fiyatlarında ani yükselişler gözlenirken, küresel piyasalar Körfez’deki güvenlik risklerini fiyatlamaya başladı.

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor: Trump’ın sert mesajı, BM’nin uyarısı ve Rusya’nın ateşkes çağrısı

Saldırılar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin hızla tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’dan yalnızca koşulsuz teslimiyet kabul edilecektir” açıklaması, tansiyonu daha da yükseltti. İsrail’in Tahran’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çatışmanın “kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya sürüklenebileceği” uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile görüşerek “derhal ateşkes” çağrısı yaptı.

Dubai’de yaşanan bu kriz, savaşın yalnızca cephe hattında değil, küresel ulaşım ve ekonomi üzerinde de doğrudan etkiler yarattığını gösteriyor. Körfez’in kalbindeki hava trafiğinin durması, uluslararası güvenlik mimarisinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gelişme, bölgesel dengeleri ve küresel ticaret akışını uzun süreli olarak sarsabilecek bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.