UEA 100 milyon varillik rezervi piyasaya açıyor

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Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol piyasasında önemli bir adım atarak 100 milyon varil petrol ve yakıt rezervini serbest bırakacağını duyurdu. UEA İcra Direktörü Fatih Birol, kararın petrol fiyatları üzerindeki etkisinin görülmeye başladığını belirtti.

Birol: Fiyatlar düşmeye başladı

Fatih Birol, rezervlerin yeniden piyasaya sunulacağını İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısında açıkladı. Birol, dünya liderleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından 100 milyon varillik petrol rezervinin serbest bırakılmasına başlanacağını söyledi. UEA İcra Direktörü, bu gelişmeyle birlikte fiyatların düşmeye başladığını ifade etti.

Açıklama İstanbul’da yapıldı

Birol, söz konusu değerlendirmeleri Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın toplantısında yaptı. UEA İcra Direktörü, rezerv kararının hem dünya hem de Türkiye açısından faydalı olmasını umduğunu dile getirdi.