Ukrayna ekonomisi savaş şartlarına direniyor: Nisan ayında sürpriz büyüme verisi geldi

Sıcak çatışmaların, sanayi tesislerine yönelik hava saldırılarının ve enerji şebekelerindeki yapısal hasarların sürdüğü Ukrayna makroekonomisinde dikkat çekici bir veri paylaşıldı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilere göre, ülke ekonomisi nisan ayında aylık bazda %0,9'luk bir büyüme performansı sergiledi. Üretim faktörlerinin, lojistik kanalların ve iş gücü piyasasının ağır baskı altında olduğu bir dönemde gelen bu yukarı yönlü hareket, ülke ekonomisinin olağanüstü koşullara karşı geliştirdiği adaptasyon kapasitesini ve harcama eğilimlerindeki dönemsel toparlanmayı yansıtıyor.

Uluslararası finansal destekler ve lojistik koridorlar üretimi besledi

Ağır operasyonel risklere rağmen nisan ayında ekonominin direnç göstermesinin arkasında, batılı müttefikler tarafından sağlanan kesintisiz dış mali yardımlar yer alıyor. Kamu bütçesini ve sosyal transferleri doğrudan fonlayan bu yabancı sermaye girişleri, iç piyasadaki efektif talebin tamamen çökmesini engelliyor. Bununla birlikte, Karadeniz ve nehir limanları üzerinden yürütülen alternatif lojistik rotaların kısıtlı da olsa açık tutulması, tahıl ve madencilik ürünleri ihracatının devam etmesini sağlayarak sisteme kritik bir döviz girdisi sunuyor. Tarım sektöründeki dönemsel ekim faaliyetlerinin başlaması da iç piyasada dönemsel bir ekonomik canlılığı beraberinde getirdi.

İç talep ve tüketici davranışlarında savaş dönemi esnekliği

Savaşın uzun vadeli bir evreye girmesi, yerel halkın ve ticari işletmelerin harcama alışkanlıklarını bu yeni normale göre şekillendirmesine neden oldu. Temel gıda, savunma sanayisine yönelik yerel tedarik zincirleri ve güvenlik harcamaları iç piyasadaki para sirkülasyonunu ayakta tutuyor. Batı Ukrayna gibi çatışma yoğunluğunun daha düşük olduğu bölgelerde ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması, nisan ayında hizmet ve perakende sektörlerinde sınırlı da olsa bir toparlanma eğilimi yarattı. Bu durum, ekonominin en zorlu şoklara karşı bile dipten gelen bir direnç mekanizması ürettiğini kanıtlıyor.

Sürdürülebilirlik önündeki yapısal riskler ve sınırlar

Nisan ayına ait pozitif büyüme verisi, orta vadeli kalıcı bir toparlanma trendinden ziyade dış yardımlarla desteklenen kırılgan bir dengenin ürünü olarak değerlendiriliyor. Ay boyunca enerji altyapısını hedef alan bombardımanların sanayi tesislerinde yol açtığı elektrik kesintileri, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranlarını sınırlandırmaya devam ediyor. Yatırım iştahının sıfıra yakın seyretmesi, kalifiye iş gücü kaybı ve yüksek savunma harcamaları, nisan ayındaki bu %0,9'luk genişlemenin kalıcı bir istikrara dönüşmesinin önündeki en büyük makro engeller olarak masada duruyor.