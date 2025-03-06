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Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskı nedeniyle politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 15,5’e yükselttiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı
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Ukrayna Merkez Bankasından yapılan açıklamada enflasyonun son aylarda beklenenden daha hızlı arttığı kaydedildi.

Enflasyon oranının ocakta yüzde 12,9'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu oranın gelecek aylarda da artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonist baskıya karşı koymak ve döviz piyasasını daha istikrarlı hale getirmek için politika faizinin 100 baz puan artışla yüzde 15,5'e çıkarıldığı bildirildi.

Banka son olarak 24 Ocak’ta politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 14,5’e çıkarmıştı.

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