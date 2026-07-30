Ukrayna Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir kararla %15,5 seviyesine çıkardı

Piyasa projeksiyonlarını geride bırakan Ukrayna Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artışla %15,5 seviyesine taşıyarak asimetrik bir sıkılaşma hamlesine imza attı. Tüketici fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği frenlemeyi amaçlayan bu hamle, finansal piyasalardaki likidite dengelerini doğrudan etkiledi. Karar metninde yer alan ek sıkılaştırma sinyalleri, borçlanma maliyetlerinin orta vadede yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Enflasyonist baskılar sıkılaşma döngüsünü yeniden tetikledi

Küresel emtia piyasası ve yerel arz zincirlerindeki kırılganlıkların hanehalkı harcamaları üzerindeki yansımaları, para politikasındaki yön tayininde ana belirleyici olmayı sürdürüyor. Ukrayna Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, tüketici endekslerindeki yükseliş eğilimini kontrol altına almak ve sterlin benzeri yerel varlıklara olan güveni pekiştirmek amacıyla faiz artırım mekanizmasını yeniden devreye aldı. Beklentilerin gevşeme ya da sabit bırakma yönünde yoğunlaştığı bir konjonktürde gelen bu 50 baz puanlık hamle, ekonomik aktörler üzerindeki enflasyonist risk algısının ciddiyetini tescilledi. Fiyat istikrarı patikasına dönülene kadar finansal enstrümanların aktif bir şekilde kullanılacağı ve piyasadaki spekülatif fiyatlama davranışlarına tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

İlave parasal adımlar için açık kapı bırakıldı

Banka yönetimi, faiz artırım kararının ardından yayımladığı makroekonomik değerlendirme raporunda gelecek çeyreklere yönelik temkinli ve şahin duruşunu net bir biçimde korudu. Mevcut sıkılaşmanın dinamik etkileri izlenirken, risk unsurlarının tedarik hatları ve bütçe dengeleri üzerinde yeni kırılganlıklar yaratması halinde kurumsal tepkinin sert olacağı mesajı verildi. Bu doğrultuda, enflasyon tahminlerindeki sapmaların derinleşmesi durumunda ek faiz artışlarının masada tutulmaya devam edeceği bildirildi. Karar alıcıların bu kararlı retoriği, finans dünyasında borçlanma maliyetlerinin yılın geri kalanında da yukarı yönlü bir baskı altında kalacağı şeklinde yorumlandı.

Makroekonomik belirsizlikler altında risk yönetimi ön planda duruyor

Para politikasının aktarım kanalları ile kredi piyasalarını yakından izleyen ticari bankalar, sermaye maliyetlerindeki bu yeni yükselişin ardından risk primlerini yeniden hesaplamaya başladı. İç talep esnekliği, bütçe finansman gereksinimleri ve uluslararası finansal yardımların sürekliliği, önümüzdeki çeyreklerde ülke ekonomisinin büyüme rotasındaki en dinamik ağırlık merkezleri olmayı sürdürüyor. Sıkı para politikası duruşunun kredi genişlemesini sınırlayıcı etkileri ile makro dengelerin korunması arasındaki hassas denge, finansal kurumların aktif-pasif yönetim stratejilerini daha esnek hale getirmesini zorunlu kılıyor.