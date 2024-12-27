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Ukrayna, Suriye'ye 500 tonluk buğday unu gönderdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Suriye'ye gıda yardımlarının ilk kısmı olarak 500 tonluk buğday unu gönderdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ukrayna, Suriye'ye 500 tonluk buğday unu gönderdi
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Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Zelenskiy, yardımın "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi kapsamında Birleşmiş Milletler Gıda Programı ile iş birliği kapsamında yapıldığını açıkladı.

Zelenskiy X'te yaptığı açıklamada, "Buğday ununun önümüzdeki haftalarda 33,250 aileye ya da 167,000 kişiye dağıtılması planlanıyor" dedi ve ekledi:

"Her bir paket 15 kilogram ağırlığında ve beş kişilik bir aileyi bir ay boyunca besleyebilir."

Ortadoğu'daki diğer ülkelere buğday ve mısır ihraç eden Ukrayna, Rusya'yla yakın ilişkileri olan Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye ile ilişkilerini iyileştirmek istediğini söylemişti.

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