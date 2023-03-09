Ukrayna’da ekonomi daralmaya devam etti

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası Ocak ayındaki yüzde 32'lik düşüşün ardından Şubat ayında da yüzde 26 azaldı.

Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki iyi gidişat ve daha düşük enerji açığı nedeniyle ekonomik aktivitenin Şubat ayında toparlandığını söyledi.

Ayrıca Svyrydenko, "Genel olarak, ekonomik cephe direniyor, ekonomi çalışıyor, uyum sağlıyor ve toparlanıyor." açıklamasında bulundu.

'Enerji savaşını' kazandıklarını da ifade eden Svyrydenko, enerji sisteminin aylarca Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarına dayandığını belirtti.

Zaman zaman milyonlarca insanın elektriksiz kaldığı Ukrayna'da, hızlı onarımlar ve müttefikler tarafından sağlanan ekipmanların kullanılmasının ardından ülkede artık işletmeler ve tüketiciler için yeterli enerji üretiliyor.

Bakanlık, 2022'deki yüzde 30'luk düşüşün ardından GSYİH'nın 2023'te yüzde 1 büyümesini bekliyor.