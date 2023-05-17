Ukrayna'dan son gemi yola çıktı

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı yapmasına olanak sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamında son gemi, Rusya'nın yarın anlaşmadan çekilerek anlaşmayı bozabilecek olmasından bir gün önce bugün ülkeden yola çıktı.

Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğu ile Ukrayna'nın Rusya ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamışlardı.

Anlaşmanın 120 günlük sürelerle yenilenmesi gerekiyor. Ancak Rusya Mart'ta anlaşmayı 60 günlüğüne uzatmış, Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle tahıl ve gübre ihracatında yaşadığı zorlukların giderilmemesi halinde de 18 Mayıs'ta anlaşmadan çekileceğini belirtmişti.

Rusya'yı Karadeniz'deki tahıl ihracatlarına izin vermeye ikna etmek için BM, üç yıllığına Rus tarım ihracatlarına destek olmayı Temmuz ayında kabul etmişti.

Rus medyasındaki habere göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün, "Anlaşmanın bizi ilgilendiren kısmına dair hala birçok yanıtlanmayan soru var. Şimdi bir karar verilmesi gerekecek" açıklamasını yaptı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'den üst düzey yetkililer geçen hafta Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirmek üzere İstanbul'da bir araya gelmişti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric dün "Farklı seviyelerde iletişim devam ediyor. Tabi ki, sürecin hassas bir noktasındayız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta anlaşmanın en az iki ay daha uzatılabileceğini belirtmişti. Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlama uygulanmazken Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinin ardından Moskova, ödemelere, lojistik ve reasürans şirketlerine uygulanan kısıtlamaların ihracata engel olduğunu ifade ediyor.