Ukrayna'nın çelik üretimi 10 ayda yüzde 12 düştü

Çelik üreticileri birliğine göre üretimdeki düşüş, Rusya'nın 24 Şubat 2022'deki işgali ve o zamandan beri devam eden çatışmalarda önde gelen çelik fabrikalarının yok edilmesinin ardından geldi.

Ukrayna işgalden önce önemli bir çelik üreticisi ve ihracatçısıydı. 2022 yılında çelik üretimi yüzde 70,7 düşüşle 6,3 milyon tona geriledi.

Birliğin yayınladığı veriler ayrıca haddelenmiş çelik üretiminin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüşle 4,37 milyon tona gerilediğini, pik demir üretiminin ise %15,6 düşüşle 4,91 milyon tona gerilediğini gösterdi.