Ukrayna'nın rafineri saldırıları Rusya'yı benzin ithalatına yöneltti

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Rusya, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının iç piyasada ciddi yakıt sıkıntısına yol açması üzerine ilk kez Hindistan'dan benzin ithal etmeye başladı.

Bloomberg News'un Kpler verilerine dayandırdığı haberine göre ilk sevkiyat 5 Ağustos'ta Rusya'ya ulaştı ve yeni kargoların da yolda olabileceği belirtildi. Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in desteklediği Hint rafineri şirketi Nayara Energy, benzin tedarikçilerinden biri olarak öne çıktı.

Kpler Baş Analisti Sumit Ritolia, Hindistan'dan gelen yakıtın Belarus ve diğer komşu ülkelerden süren ithalata eklenmesinin Rusya'daki benzin arzındaki dengesizliğin boyutunu gösterdiğini belirtti.

Petrol işleme kapasitesi geriledi

Ukrayna'nın saldırıları sonrasında EA Analytics, Rusya'nın ham petrol işleme kapasitesinin temmuz ayında günlük 3,6 milyon varile gerilediğini tahmin etti. Bu seviye mevsimsel normların yaklaşık üçte bir altında bulunuyor. Kiev geçen hafta 5, bu hafta ise en az 2 rafineriyi daha hedef aldı.

Rusya, normalde petrol ürünleri ihracatçısı olmasına rağmen iç piyasa arzını korumak amacıyla benzin ve dizel ihracatını yasakladı.

Hindistan'dan 42 bin ton benzin yola çıktı

İlk Hindistan sevkiyatında Rusya bayraklı Cyclone tankeri, 18 Haziran'da Nayara'nın Hindistan'ın batı kıyısındaki Vadinar rafinerisinden 42 bin ton benzin yükledi. Kargo 6 Temmuz'da Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Damietta Limanı açıklarında Umman bayraklı Garnet tankerine aktarıldı. Garnet ağustos başında Rusya'ya ulaştı.

Yeni sevkiyatların da aynı güzergâh üzerinden gerçekleştirildiğine ilişkin işaretler bulunuyor. Varg tankeri 6 Temmuz'da Vadinar'dan yaklaşık 40 bin ton benzin yükledi ve Kpler verilerine göre temmuz sonunda Damietta'da gemiden gemiye transfer gerçekleştirmiş olabilir.

Kpler, kargoyu alan geminin kesinleşmediğini ancak Beast tankerinin olası alıcı olduğunu belirtti. Beast'in 30-31 Temmuz'da Damietta'da su çekiminde artış kaydettiği, başlangıçta Fas'ın Tanca kentini varış noktası olarak bildirmesine rağmen limanı geçerek yüküyle birlikte Atlantik'te kuzeye ilerlediği bildirildi.

Kamerun bayraklı Photon tankeri de 13 Temmuz'da Vadinar'dan ayrıldı ve taşıdığı benzini 28-29 Temmuz'da Damietta'da Rusya bayraklı Talisman tankerine aktardı.

Garnet dışındaki söz konusu gemilerin Rus sicilinde bulunduğu belirtildi. Gemilerin tamamı Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olurken, Garnet ve Talisman ayrıca ABD yaptırımları kapsamında bulunuyor.

Kpler, Talisman ve Beast'in nihai varış noktalarının henüz doğrulanmadığını ancak ortaya çıkan ticaret modelinin Damietta'daki gemiden gemiye transfer merkezinin Hindistan menşeli benzinin Rusya'ya taşınmasında kullanılmaya devam ettiğine işaret ettiğini bildirdi.