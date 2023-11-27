Ukrayna'nın tahıl ihracatı azaldı
Ukrayna Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Ukrayna'nın tahıl ihracatı 1 Temmuz'da başlayan sezonda şu ana kadar yaklaşık 12,7 milyon ton oldu.
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Ukrayna Tarım Bakanlığı, geçen yıl 1 Temmuz-30 Kasım döneminde ihracatın 17,6 milyon ton olduğunu hatırlattı.
1 Temmuz-26 Kasım döneminde, 5,8 milyon ton buğday, 5,9 milyon ton mısır ve 870.000 ton arpa ihrac. Geçen sezon Ukrayna 6,7 milyon ton buğday, 9,3 milyon ton mısır ve 1,45 milyon ton arpa ihraç edilmişti.