Ukrayna’ya 690 milyon dolarlık yeni kredi: IMF desteği savaş açıklarını kapatmaya yetecek mi?

Savaşın ilk gününden bu yana sanayi üretimi ve ihracat kanalları ağır darbe alan Ukrayna ekonomisi, tamamen uluslararası finansal destek mekanizmalarıyla ayakta kalmayı sürdürüyor. IMF heyetiyle yapılan teknik görüşmelerde Kiev’in makroekonomik hedeflere uyum sağladığı belirtilse de ülkenin aylık bütçe açığının milyarlarca doları bulması sağlanan bu son kredinin etkisini sınırlıyor. Finansal kaynakların büyük kısmının savunma harcamalarına aktarılması, sosyal devlet ödemelerini ve kamu altyapı yatırımlarını doğrudan dış yardımlara bağımlı hale getiriyor.

IMF şartları ve savaş sonrası yapısal reform baskısı

Serbest bırakılan bu yeni finansman dilimi, Ukrayna hükümetinin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar için de bir dizi bağlayıcı taahhüt içeriyor. IMF, fonun etkin kullanımı için vergi politikasında reformlar yapılması, yolsuzlukla mücadele kurumlarının güçlendirilmesi ve merkez bankası rezervlerinin korunması gibi katı şartları öne sürüyor. Savaş şartları altında bu reform takvimine sadık kalınmasının zorluğu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ve finansal piyasaların ülkenin uzun vadeli borç sürdürülebilirliğine temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Ukrayna tahvillerinde temkinli iyimserlik dalgası

Personel düzeyindeki bu anlaşma haberinin ardından, küresel tahvil piyasalarında işlem gören Ukrayna devlet tahvillerinde (eurobond) kısa vadeli bir hareketlilik gözlendi. Kredi diliminin onaylanmasıyla birlikte ülkenin temerrüt risk priminin (CDS) hafif gerilemesi, dış borç kağıtlarına sınırlı bir talep getirdi. Finansal fonlar, IMF onayını küresel finans sistemiyle bağın kopmadığına dair bir yeşil ışık olarak görse de uzun vadeli vadelerdeki risk primlerinin hala çok yüksek seviyelerde kalması, yatırımcıların kalıcı bir istikrar konusunda şüpheci yaklaşmaya devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa Birliği'nden eş zamanlı mali destek kalkanı

IMF programıyla eş güdümlü olarak yürütülen Avrupa Birliği hibe ve kredi paketleri de Kiev yönetiminin elini rahatlatmayı hedefliyor. Brüksel, Ukrayna Finansman Kolaylığı kapsamında, bütçe desteği ve kritik altyapının onarımı için milyarlarca Euro'luk yeni hibe dilimlerini serbest bırakmaya hazırlanıyor. AB'den gelecek bu doğrudan yardımlar, IMF'nin getirdiği katı reform şartlarının kamu harcamaları üzerinde yarattığı kemer sıkma baskısını hafifleterek, savaş ekonomisindeki insani ve sosyal dengelerin korunmasına katkı sağlıyor.

Küresel borsalarda risk iştahı ve jeopolitik dengeler

IMF'nin sağladığı finansal güvence, küresel borsalarda gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını sınırlı da olsa destekledi. Avrupa ve Amerika borsalarında, özellikle Doğu Avrupa odaklı finansal varlıklara yönelik jeopolitik risk algısı bu kararla birlikte bir miktar azaldı. Finansal piyasalardaki büyük kurumsal yatırımcılar, uluslararası kurumların Ukrayna’ya arka çıkmaya devam etmesini küresel istikrar adına pozitif bir sinyal olarak okurken, bu durum borsalarda genel hisse senedi endekslerinin haftalık kapanış öncesi yatay ve korunaklı bir seyir izlemesini sağladı.

Merkez Bankası’nın rezerv politikası ve kur baskısı

Kredinin personel düzeyinde onaylanması, Ukrayna Merkez Bankası'nın (NBU) ulusal para birimi grivnayı desteklemek ve döviz piyasasına müdahale etmek için yürüttüğü rezerv politikasını doğrudan rahatlatıyor. Finansal yardımların rezervleri güçlü tutması, piyasalardaki kur oynaklığını frenlerken bankacılık sistemine olan güvenin korunmasını da beraberinde getiriyor. Rezervlerin erimesini engelleyen bu taze sermaye girişi, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası adımlarını daha esnek bir şekilde yönetmesine imkan tanıyor.

İç piyasada gıda ve enerji fiyatlarına doğrudan yansımalar

Dış kaynaklı mali desteğin süreklilik kazanması, Ukrayna iç piyasasında temel tüketim maddeleri üzerindeki fiyat baskısını hafifleten kritik bir tampon işlevi görüyor. Krediyle sağlanan döviz girişi yerel para birimindeki değer kayıplarını dizginlediği için, özellikle ithal edilen yakıt, tarımsal girdiler ve jeneratör gibi enerji ekipmanlarının maliyet artış hızı yavaşlama eğilimine giriyor. Bu kur istikrarı, lojistik ve üretim maliyetlerinin gıda fiyatlarına yansımasını sınırlayarak savaş koşulları altında halkın temel gıda ve elektrik arzına erişiminde ani bir fiyat şoku yaşanması riskini azaltıyor.