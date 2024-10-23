Uluslararası Finans Enstitüsü uyardı: Trump'ın yüzünden faizler yükselebilir!

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Tim Adams'a göre, ABD başkan adayı Donald Trump'ın önerdiği aşırı gümrük tarifeleri enflasyondaki düşüşü kesintiye uğratabilir ve daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir.

Adams, CNBC'ye verdiği demeçte, "Varsayım, bu tarifelerin yokluğunda sahip olacağınızdan daha yüksek enflasyona ve daha yüksek faiz oranlarına sahip olacağınızdır. Tartışabilirsiniz, tek seferlik mi yoksa zaman içinde mi? Bu gerçekten misillemenin neye benzediğine ve zaman içinde yinelenip yinelenmediğine bağlı. Ancak bunun fiyatları düşürme konusunda kaydettiğimiz ilerlemeye sekte vuracağına şüphe yok" dedi.

Trump, Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e bu ayın başlarında verdiği bir röportajda planı savundu:

"Gümrük vergisi ne kadar yüksek olursa, şirketin ABD'ye gelip ABD'de bir fabrika kurma olasılığı o kadar artar, böylece gümrük vergisini ödemek zorunda kalmaz."

Trump, daha önce evrensel gümrük vergilerini "ülkenin etrafında bir halka" çizmek olarak tanımlamış ve bunların enflasyonist olacağını reddetmişti.

Ancak analistler, Trump'ın önerdiği, daha yüksek gümrük vergileri ve göçü kısıtlamayı da içeren genel paketin, etkinin bir kısmı kısa vadede absorbe edilebilse bile, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Adams, hem Trump'ın hem de Demokrat rakibi Kamala Harris'in süreklilik vaat etmekten ziyade "değişim adayları" olarak yarıştıklarını söyledi. "Trump'la ilgili endişe, uluslararasıcılık karşıtı olduğu, transatlantik ilişkileri önemsemediği ve daha çok izolasyonizm ve korumacılığa odaklanacağı yönünde. Bunlardan bazıları biraz abartılı olabilir, ancak kesinlikle bu unsurlar var," diyen Adams sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Yardımcısı Harris'in küresel toplumla çok daha ilgili olacağına, uluslararası örgütlerle çok daha fazla ilgileneceğine şüphe yok."