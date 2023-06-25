Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan enflasyon reçetesi

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), gevşek maliye politikası ve faiz artışlarının finansal istikrarı test edeceği uyarısını yaptı.

Şahin faiz hamlelerinin finansal istikrarı zorlayacağını belirten Uluslararası Ödemeler Bankası, enflasyonla mücadele eden hükümetlere kamu harcamalarını kısın ya da vergileri artırın önerisinde bulundu.

Uluslararası Ödemeler Bankası, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemesine ve mali kriz riskini azaltmasına yardımcı olmak için vergileri artırması ya da kamu harcamalarını kısması gerektiğini söyledi.

Genellikle kurumların gayri resmi sözcüsü olarak faaliyet gösteren merkez bankacıları bankası konumundaki BIS, enflasyon yüksek seyrederken ve faiz oranları hızla yükselirken hükümetlerin maliye politikasını gevşek bırakarak istikrar bölgesi olarak adlandırılabilecek bölgenin sınırlarını sınadıklarını belirtti.

“Mali konsolidasyon mücadelede önemli”

BIS pazar günü yayınladığı yıllık raporunda "Mali konsolidasyon enflasyonla mücadelede kritik bir destek sağlayacaktır. Ayrıca para politikasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacını azaltacak ve böylece finansal istikrarsızlık riskini azaltacaktır." dedi.

Geleneksel olarak, hükümetler tarafından belirlenen maliye politikası ile merkez bankaları tarafından belirlenen ve kamu harcamaları ile vergi oranlarını belirlerken enflasyonu kontrol etmeyi hedefleyen para politikası arasında bir ayrım oluşur.

Merkez bankacıları para politikası kararlarını finansal istikrar kaygılarından ayırma yeteneklerine güvendiklerini ısrarla vurguluyor. Ancak BIS'in endişeleri bu güvencelerle çelişmekte.

BIS, uluslararası parasal ve finansal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor.

BIS'in, üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinasyonu sağlamak ve merkez bankaları arasında para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.