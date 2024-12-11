Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan hükümetlere harcama kısıntısı uyarısı

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), küresel politikacıların artan borç seviyeleri konusunda harekete geçmeleri gerektiğini aksi takdirde küresel piyasaların isyanıyla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Kurumun kıdemli ekonomistlerinden Claudio Borio, tahvil yatırımcıları bir protesto düzenlemeden önce hükümetlerin harcamalarını dizginlemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Para ve ekonomi bölümü başkanı Claudio Borio gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetlerin piyasalardan bir uyandırma çağrısı beklemesi halinde "çok geç" olacağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Borio, üç aylık bir raporun sunumu sırasında "Küresel mali görünüm son derece endişe verici olmaya devam ediyor. Dünya merkez bankaları arasındaki işbirliğini kolaylaştıran BIS, uzun zamandır borç seviyelerindeki balonlaşma konusunda endişeli. Son üç aylık rapor, birçok ülkede mali kaygıların ortaya çıktığını ve bunun da devlet borcu sahiplerini tahvillerde daha yüksek getiri talep etmeye sevk ettiğini gözlemledi" dedi.

Borio, "Doların küresel finans sistemindeki büyük rolü nedeniyle ABD'nin istisnai bir konumu var. Uyarı işaretlerinin ortaya çıkması daha uzun sürebilir. Ancak bir kez ortaya çıktığında, küresel ekonomi üzerindeki etkisi daha büyük olacaktır” ifadelerini de kullandı.

Ekonomistler, ABD'nin aşırı harcamaları konusunda alarm zillerini aktif bir şekilde yükseltti ve enflasyon, piyasa oynaklığı ve Amerikalılar için yaşam kalitesinin düşmesi gibi sonuçlar konusunda uyarılarda bulundu.