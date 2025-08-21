  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Uluslararası Tahıl Konseyi küresel mısır ve buğday üretim tahminlerini yükseltti
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) küresel mısır ve buğday üretimi tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Dünya buğday rekoltesi görünümü 3 milyon ton artırarak 811 milyon tona çıkarılırken, küresel mısır rekoltesi ise 23 milyon ton artışla rekor seviye olan 1,299 milyar tona ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2025/26 dönemi için küresel mısır ve buğday üretimi tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu artışta, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mısır rekoltesine ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu.

ABD'den gelen tahminler rekolte beklentisini yukarı çekti

Konseyin aylık güncellemesinde, küresel mısır rekoltesinin önceki tahminden 23 milyon ton artışla rekor seviye olan 1,299 milyar tona ulaşması öngörüldü. IGC, "Olağandışı keskin revizyon, esas olarak ABD mısır ekim alanı ve verim tahminlerindeki yükseltmeleri yansıtıyor" açıklamasını yaptı.

ABD mısır rekoltesi tahmini ise 398,9 milyon tondan 423,5 milyon tona çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Bakanlığı (USDA) da ülkenin mısır rekoltesini alan ve verim tahminlerini yukarı yönlü revize ederek rekor kıracak 425,3 milyon ton olarak belirlemişti.

Dünya buğday rekoltesi görünümü 811 milyon tona çıkarıldı

IGC, 2025/26 dönemi dünya buğday rekoltesi görünümünü de 3 milyon ton artırarak 811 milyon tona çıkardığını bildirdi. Rusya'nın buğday rekoltesi tahmini 81,7 milyon tondan 83,7 milyon tona, Avrupa Birliği'nin ise 137,2 milyon tondan 138,8 milyon tona yükseltildi. Ancak Ukrayna için buğday tahmini 25,1 milyon tondan 24,5 milyon tona düşürüldü.

