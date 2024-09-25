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UniCredit CEO'sundan yeni 'Commerzbank' açıklaması

UniCredit CEO'su Orcel, şartların uygun olması durumunda, Commerzbank ile anlaşmaya varmaya çalışacaklarını, aksi takdirde yatırımdan vazgeçebileceklerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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UniCredit CEO'sundan yeni 'Commerzbank' açıklaması
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İtalyan UniCredit bankasının CEO'su Andrea Orcel, yalnızca hissedarlardan geniş çaplı bir destek olursa ve şartların uygun olması durumunda, Commerzbank ile anlaşmaya varmaya çalışacaklarını, aksi takdirde yatırımdan vazgeçebileceklerini söyledi.

Hafta başında türev araçlarla Commerzbank'ta yüzde 11.5 daha pay alarak, toplam pay oranını yüzde 21'e çıkartan UniCredit, Alman bankasındaki en büyük tekil yatırımcı olmuş ve payını yüzde 29.9'a çıkarabilmek için yetkili kurumlara izin başvurusu yaptığını duyurmuştu.

UniCredit'in Alman bankasındaki pay satın alımı, Avrupa Merkez Bankası'nın onayına tabi olacak. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, UniCredit'in Commerzbank'ın hisselerini satın alma girişimini "düşmanca" devralma teşebbüsü olarak nitelendirmiş ve bunun bankalar için iyi olmadığını ifade etmişti.

"Şartları bize uygun olmayan anlaşmalara sürüklenmeyeceğiz"

UniCredit'in CEO'su Orcel, İtalyan bankanın Commerzbank'ta en büyük hissedar olmasının ardından Bank of America'nın Londra'daki finans konferansında konuştu.

Orcel, "Ne kadar disiplinli olduğumuzu küçümsemeyin... Şartları bize uygun olmayan anlaşmalara sürüklenmeyeceğiz" dedi.

Birleşme anlaşması UniCredit için en iyi sonuç olsa da; banka, birleşme olmadan da Almanya'daki HVB birimindeki dönüşüm sayesinde buradan değer elde edebileceğine inanıyor.

Alman Federal Meclisi üyesi Michael Schrodi ise, meclisin finans komitesi toplantısı sırasında Alman hükümetinin Commerzbank'taki paylarını tekrar artırmayı planlamadığını söyledi.

Hükümetteki Sosyal Demokratlar üyesi Schrodi, "Asıl soru bunun uzun dönemde geçerli olup olmayacağı" dedi.

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