UniCredit, Commerzbank'ta payını artırdı

İtalyan bankası UniCredit, Alman rakibi Commerzbank'taki hissesini artırarak yüzde 21'e çıkardı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, UniCredit'in türev araçlar kullanarak Commerzbank'ta yüzde 11,5 daha hisse satın aldığı belirtildi. Banka, Commerzbank'taki hissesini yüzde 29,9'a çıkarmak için denetleyici makamlara başvuruda bulundu. UniCredit, bu yeni finansal araçların fiziksel takasının, gerekli onaylar alındıktan sonra gerçekleşebileceğini belirtti. UniCredit'in son girişimleri düşmanca devralma (hostile takeover) olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Alman hükümetinin Commerzbank'taki yüzde 12 hissesini şimdilik elinde tutacağını açıklamasının ardından geldi. Alman hükümeti, ülkenin ikinci en büyük bankası olan Commerzbank'ın bağımsızlık stratejisine odaklandığını ve daha fazla hisse satışı yapmayı planlamadığını belirtti. Almanya'nın bu açıklamasının ardından UniCredit'in hissesini artırması bir düşmanca devralma (hostile takeover) olarak yorumlandı.

İtalya hükümetinden övgü

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Milan merkezli bankanın Almanya'nın Commerzbank'a olan ilgisini değerlendirdi. CNBC'ye konuşan Tajani yaptığı açıklamada, UniCredit'in Avrupa Birliği iç pazarında hareket etmekte "iyi iş çıkardığını" belirtti.

Satınalmanın zora girmesiyle hisseler düşmüştü

Commerzbank'ın hisseleri, UniCredit'in Alman bankasında yüzde 9'luk bir hisse satın alarak birleşme isteğini dile getirdiği 11 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 24 değer kazanmıştı. Ancak Alman hükümetinin açıklamasının ardından, Pazartesi günü Frankfurt'ta Commerzbank hisseleri yüzde 5, UniCredit hisseleri ise Milano'da yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

UniCredit'in beklenmedik şekilde Commerzbank hissesi satın alması, Berlin'de şaşkınlık yaratırken, sendikaların da tepkisine neden oldu. Bu durum, birleşmenin büyük iş kayıplarına yol açabileceği ve küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlanmasını zorlaştırabileceği endişeleriyle Commerzbank'ın savunma stratejisi geliştirmesine yol açtı.

Commerzbank, Almanya'daki dış ticaret ödemelerinin neredeyse üçte birini gerçekleştiriyor ve 42.000'den fazla çalışanıyla Alman ekonomisinin önemli bir parçası konumunda. Alman hükümeti, Commerzbank'taki yüzde 12'lik hissesini koruyarak olası bir anlaşmada önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bu hafta, Commerzbank'ın yönetim ve denetim kurulları arasında yapılacak toplantılarda, finans müdürü Bettina Orlopp'un UniCredit ile yapılacak olası görüşmelerde görevi üstleneceği belirtiliyor.

Commerzbank'ın uyarıları

Commerzbank yönetimi, UniCredit ile olası bir birleşmenin Mittelstand olarak bilinen küçük ve orta ölçekli Alman işletmelerine ciddi zarar verebileceği konusunda Alman hükümetini uyardı. Birleşme sonrası kredi kararlarının yurtdışına taşınması, yerel işletmelerin finansmanına olumsuz etki edebilir.

Alman hükümetinin soruşturması

Alman hükümeti, UniCredit’in Commerzbank'tan gizli yöntemlerle %9 hisse almasını "dostane olmayan" bir eylem olarak değerlendirip iç soruşturma başlattı. Bu soruşturma, hisse satışına neden olan süreçleri ve stratejik bir yatırımcının bu kadar büyük bir hisseyi satın almasının nasıl gözden kaçtığını incelemeyi amaçlıyor.

Avrupa bankacılık sektöründeki olası etkiler

UniCredit'in Commerzbank'taki hisse alımı, Avrupa bankacılık sektöründe daha fazla sınır ötesi birleşme ve satın alma faaliyetini tetikleyebilir. Ancak, düzenleyici engeller ve birleşmenin getirebileceği potansiyel riskler, bu süreci karmaşık hale getirebilir. Analistler, bu hamlenin Avrupa bankacılık sektöründe daha fazla konsolidasyona yol açabileceğini öne sürüyor.

Sendikalar ve siyasi tepkiler

Almanya'nın güçlü sendikaları, olası bir birleşmeye karşı çıkarken, bu durumun işten çıkarmalar ve kredi sağlama kapasitesi üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getirdiler. Ayrıca, Alman hükümeti içinde de birleşmeye karşı temkinli bir yaklaşım var.

UniCredit'in stratejik hamlesi

UniCredit, Almanya'nın bankacılık sektörüne güçlü bir giriş yaparak, Avrupa bankacılık sektöründe lider olma yolunda ilerliyor. CEO Andrea Orcel, bu hamlenin Alman ve Polonya pazarlarında daha fazla erişim sağlayacağını belirtti. Ancak, Commerzbank yönetimi, bu birleşmeye ilişkin kararlarını paydaşlarına karşı sorumlulukları doğrultusunda alacaklarını belirtti.