UniCredit hisse geri alım programı başlattı

İtalyan bankası UniCredit 2.5 milyar euroya (2.6 milyar dolar) kadar yeni bir hisse geri alım programı başlattığını ve alımlar için Goldman Sachs'ı yetkilendirdiğini açıkladı.

Dolaşımdaki hisse sayısı azaltarak gelecekteki birim hisseye düşen kazancı artıran hisse geri alımları, UniCredit'in hisse fiyatını yükseltmeye çabalayan CEO Andrea Orcel'in başlıca hamlelerinden biri.

UniCredit geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 2.5 milyar euroluk hisse geri alım programı başlatma yetkisi almıştı.

UniCredit 2022 yılına yönelik ikinci hisse geri alım programını Ekim ayı başında tamamlamıştı.

HSBC de yakın zamanda 3 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapacağını duyurmuştu.