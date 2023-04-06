UniCredit'den, ECB'ye faiz artışlarına dengeli yaklaşım önerisi

İtalya merkezli bir banka olan UniCredit'in CEO'su Andrea Orcel, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB), makro ekonomik koşullar göz önüne alındığında ortaya çıkan belirsiz durum sebebiyle dengeli bir yaklaşım izlemesini umduğunu söyledi.

CEO Andrea Orcel, "Sonunda (Avrupa) Merkez Bankası'nın dengeli bir yaklaşım benimseyeceğine inanıyorum, muhtemelen oranları 'güvercinlerin' istediğinden daha fazla, ancak 'şahinlerin' istediğinden daha az artıracaklar" dedi. Orcel, ECB'nin mevduat faizinin yaz aylarında zirve yapmasını beklediğini de aktardı. UBS altına güveniyor: Fiyatlarda yukarı yönlü revizyonEmtia Haberleri