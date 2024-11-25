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Unicredit'ten Banco BPM hamlesi: 10 milyar Euro teklif etti

İtalyan UniCredit, rakip bankası olan Banco BPM'yi satın almak amacıyla 10 milyar Euro değerinde bir teklif sundu. Bu dev birleşme gerçekleşirse, Avrupa'nın en büyük üçüncü bankası kurulmuş olacak.

Haber Merkezi
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Unicredit'ten Banco BPM hamlesi: 10 milyar Euro teklif etti
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İtalyan bankacılık devi UniCredit, ülkenin en büyük bankalarından birini satın almak için harekete geçti. UniCredit, İtalya'nın en büyük üçüncü bankası Banco BPM'yi almak için 10 milyar Euro teklif yaptı. Teklif kabul edilirse dünya çapında ses getiren bir satış gerçekleşecek ve Avrupa'nın piyasa değeri en büyük üçüncü bankası kurulacak. 

Hisselerde sınırlı artış

UniCredit'in teklifi sonrası Banco BPM’nin hisselerinde sınırlı bir artış oldu. Banco BPM hisseleri, cuma günkü kapanış değerine göre yüzde 0,5, 6 kasım’daki fiyatına göre ise yüzde 14,6 oranında prim kazandı.

Kasım ayının başlarında BPM, devlete ait Monte dei Paschi di Siena'nın yüzde 5 hissesini satın almıştı.

"Sinerji yaratacak"

UniCredit'in açıklamasına göre, anlaşma hem İtalya içindeki hem de Avrupa çapındaki finansal yapıyı güçlendirecek bir sinerji yaratacak.

UniCredit CEO'su Andrea Orcel yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın ekonomisini geliştirmesine ve diğer büyük ekonomik bloklarla rekabet etmesine yardımcı olacak daha güçlü, daha büyük bankalara ihtiyacı var" dedi.

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