UniCredit'ten Euro Bölgesi için enflasyon tahmini

Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlerin görüş birliği ile uyumlu olan UniCredit tahminlerine göre, cuma günü yayınlanacak enflasyon verileri muhtemelen Nisan ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 2,5'e yükseldiğini gösterecek.

UniCredit'e göre enerjideki baz etkileri manşet enflasyon oranını yükseltirken, aynı durum Almanya'da ulaşım maliyetlerindeki değişikliklerin enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı için de geçerli olacak.

Banka, manşet enflasyonun Temmuz ayında tekrar düşmeye başlamadan önce Haziran ayında muhtemelen aynı seviyede seyredeceğini öngördü.