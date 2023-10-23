UniCredit'ten Yunan bankasını almak için adım

UniCredit ve Alpha yaptığı ortak açıklamada, UniCredit'in Yunanistan'ın finansal istikrar fonuna (HFSF) teklif sunduğunu duyurdu. HFSF yetkilileri Temmuz'da Reuters'a yaptıkları açıklamada sonbaharda banka hisselerini satmaya başlayacağını belirtmişti.

Eğer satın alma teklifi başarıya ulaşmazsa, UniCredit Alpha'nın hisselerini piyasadan satın almayı hedeflediğini açıkladı.

Bankalar açıklamada UniCredit'in UniCredit Romanya ile Alpha Bank Romanya'yı birleştirmek için 300 milyon euro (318 milyon dolar) yatırım yapacağını da duyurdu. Birleşme sonucu kurulacak banka, toplam varlıklar açısından %12 pazar payı ile Romanya'nın üçüncü büyük bankası olacak.

Alpha'nın birleşme sonucu kurulacak bankada %9.9 hissesi olacak.