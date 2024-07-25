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Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldı

Çok sektörlü perakendeci Unilever, pozitif hacim büyümesinin yardımıyla ilk yarı için beklenenden daha iyi bir ciro bildirdi ve dondurma işinin ayrılmasının yolunda gittiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Unilever'in temel satış büyümesi beklentinin altında kaldı
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Dove, Knorr ve Ben & Jerry's dondurma gibi markaların sahibi Unileve ilk altı ay için cironun 31,12 milyar Euro olarak gerçekleştiğini ve analistlerin 30,99 milyar Euro'luk tahminlerini aştığını söyledi.

Bu dönemde temel satış büyümesi %4,1 olurken, analistler %4,4 büyüme bekliyorlardı.

Haziran ayına kadarki altı aylık dönemde temel faaliyet kârı %17 artışla 6,1 milyar euroya yükselirken, temel faaliyet marjı 250 baz puan genişleyerek %19,6'ya ulaştı, ancak şirket bunun ikinci yarıda yavaşlamasını bekliyor.

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