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Union Pacific, rakibi Norfolk'u satın alıyor! 85 milyar dolarlık anlaşma masada

ABD'nin en büyük demir yolu işletmecisi Union Pacific, rakibi Norfolk Southern'ı 85 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı planladığı açıkladı.

Haber Merkezi
Reuters
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Union Pacific, rakibi Norfolk'u satın alıyor! 85 milyar dolarlık anlaşma masada
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ABD’li demiryolu devi Union Pacific, ülkenin doğu ve batı kıyılarını birbirine bağlayacak ilk demir yolu yük taşımacılığı şirketini kurmak için rakibi Norfolk Southern'ı satın almaya hazırlanıyor.

Union Pacific 22 eyaletini kapsayan tren ağına sahip olacak

ABD'de demir yolu yük taşımacılığı sektörünün en büyük satın alım anlaşması olacak bu anlaşmanın düzenleyici kurumların onayını alması hâlinde, ülkenin batısının üçte ikisinde faaliyet gösteren Union Pacific'in altyapısıyla Norfolk'un ülkenin 22 doğu eyaleletini kapsayan yaklaşık 31,300 kilometrelik tren ağları birbirine bağlanacak.

Diğer rahipler de harekete geçti

Konuya yakın kaynaklar, birleşmeyle ilgili görüşmeler sonrası şirketin rakiplerinden Berkshire Hathaway'in birimi BNSF ve CSX gibi şirketlerin de birleşme ve satın alma işlemleri yapmayı değerlendirdiğini belirttiler.

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