Ünlü finans uzmanından dolar uyarısı: Trump döneminde cazibesini daha da yitirecek

“Dolar gülümsemesi” teorisiyle bilinen Londra merkezli varlık yönetimi şirketi Eurizon’un CEO’su Stephen Jen, Donald Trump’ın başkanlık döneminin geri kalanında doların değerinin yüzde 13,5 daha düşeceğini öngördü.

Bu düşüş, 2025’teki yaklaşık yüzde 7’lik değer kaybıyla birleştiğinde, doların son sekiz yılın en kötü performansını göstermesi anlamına geliyor. ABD Dolar Endeksi, doların başta Euro, Yen ve Sterlin olmak üzere diğer büyük para birimlerine karşı değerini ölçüyor; endeks son bir yılda yaklaşık yüzde 4,7, yılbaşından bu yana ise yüzde 6,9 oranında geriledi.

"Doların çekiciliği daha da azalacak"

Uzun süredir doların değer kaybedeceğini öngören Stephen Jen, son haftalardaki toparlanmaya rağmen doların düşüş trendinin sürdüğünü belirtiyor. Jen, yurtdışındaki ekonomik büyümenin hızlanmasının da doların çekiciliğini daha da azaltacağını öngörüyor.

Jen, "Son haftalarda bazı kayıplarını telafi etmesine rağmen, “bir sonraki büyük hareket yine doların düşüşü olacak” dedi. Jen, bu yılki satışların ABD’nin sermayeyi dolar varlıklarından uzaklaştırmasından kaynaklandığını, Avrupa ve Asya’nın henüz sermaye çekiminde güçlü olmadığı görüşünde.

Altın ve Bitcoin rekor kırabilir

Jen’e göre, ABD’nin imalat sektörünü yeniden canlandırma hedefi için doların daha da zayıflaması gerekiyor. Bu süreçte büyük rezerv para birimlerine olan güvensizlik, altın ve Bitcoin’deki rekor rallileri beslemeye devam edecek. Jen’in 20 yıl önce ortaya koyduğu 'gülümseyen dolar' teorisine göre dolar, ABD ekonomisi ya güçlü büyüdüğünde ya da derin kriz yaşadığında değer kazanıyor. Orta düzey büyüme dönemlerinde ise zayıflıyor.