Ünlü hava yolu şirketi faaliyetlerini durdurdu, iflasının nedenini açıkladı
Merkezi ABD'de bulunan ve düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurmasına gerekçe olarak güncel jeopolitik olaylar sonucu artan yakıt maliyetleri gösterdi.
Spirit Airlines yöneticileri, operasyonlarını sonlandırma noktasına gelmeden önce süreci tersine çevirebilmek adına her alternatifi denediklerini bildirdi.
Şirket, tasfiye süreci kapsamında halihazırdaki uçaklarını, uçak motorlarını ve yedek parçalarını satmak için gerekli izinleri alma çalışmalarını sürdürüyor.