Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash "Türkiye çok dikkatli olmalı" diyerek uyardı

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Küresel Görünüm programında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

“Türkiye’ye bakacak olursak Merkez Bankası’nı enflasyonla mücadelede yeterli adımı atmadığı için eleştirebilirim" diye konuşan Ash, şunları kaydetti: "Ama kurumun faizleri herkesin beklediğinden çok daha fazla artırdığını da kabul etmek gerekir. 2023 seçimleri öncesindeki beklentileri hatırlayın. Muhalefet kazansa bile faizlerin bu kadar yükseleceği düşünülmüyordu. Türkiye’de rasyonel politikalara, yani geleneksel yöntemlere memnuniyet verici bir dönüş gördük. Daha yüksek faizler ve daha sıkı mali politikalar uygulanıyor. Yine de Sayın Şimşek’in dezenflasyon sürecinin yeterince hızlı ilerlemediğini savunabilirim. Ama en azından şu aşamada büyük riskler almıyorlar. Bu da bir nebze güven verici.”

"Türkiye çok dikkatli olmalı"

Ash, Türkiye ekonomisinin jeopolitik gelişmelere karşı kırılgan olduğunu vurguladı:

“Ama Türkiye çok dikkatli olmalı. İran’daki kötü bir senaryo, petrol fiyatlarının çok ciddi şekilde yükselmesine neden olur. Bunun cari açık ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz. En kötü senaryodaysa İran’da yaşanacak bir sorun, bölgesel sorunlar, mülteci akınları gibi çok daha ağır sonuçlar doğabilir. Bu yüzden politika açısından şu aşamada oldukça temkinli olmaları gerekiyor. Şu ana kadar da öyle davrandılar ama hâlâ riskler mevcut.”

"Türkiye, ABD’ye bağımlılığı çeşitlendirmeli"

Jeopolitik dengeler açısından Türkiye’nin alternatif ortaklıklara yönelmesi gerektiğini belirten Ash, “Ayrıca jeopolitik konjonktür gereği Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığını çeşitlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Alternatif güvenlik ortaklıkları kurmalı. Zaten Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bunu yapıyor. Bu durum, ödemeler dengesini ve rezervleri destekleyecek yatırım akışları açısından oldukça olumlu. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa’yla da yakın ilişkilere ihtiyacı var ve Türkiye bunu istiyor. Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye, Avrupa’nın güvenliği için kritik bir rol oynayabilir. Türkiye’nin helikopter gemisinin de katıldığı NATO tatbikatları buna güzel bir örnek. Ama buradaki sorun Avrupa’dan kaynaklanıyor. Özellikle kıta Avrupası’ndaki bazı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Ve Türkiye karşıtı bir tutum sergiliyorlar. Oysa bu, Türkiye’yi Avrupa’ya daha çok yaklaştırmak adına kaçırılmaması gereken bir fırsat. Maalesef bazı Avrupalı siyasetçiler büyük resmi göremiyor. Yabancı yatırımcı güveni açısından para politikası büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Para Politikası Kurulu, piyasanın beklediği tavizsiz tutumu sergilemekte yetersiz kaldı"

Ash, “Aslında Merkez Bankası nispeten başarılı bir performans sergiledi. 2023 ortasından beri durum bu. Ama daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum zira enflasyon verileri hâlâ hayal kırıklığı yaratıyor. Ocak ayı rakamları beklenen iyileşmeyi göstermedi. Enflasyon raporu sonrasında MB Başkanı, bir sonraki indirim konusunda oldukça sıkıştırıldı. Beklenti şu yönde… Aslında kişisel gözlemim şu… Para Politikası Kurulu, piyasanın beklediği tavizsiz tutumu sergilemekte yetersiz kaldı. Yani tavizsiz bir tutum sergilemeyerek hayal kırıklığı yarattı. Piyasa ve benim nezdinde gereğinden fazla yani gevşek bir politika izliyorlar" şeklinde konuştu.

Faiz değerlendirmesi

Kurulda değişikliklerin yaklaştığını hatırlatan Ash, mart ayında faiz indirimi yerine sabit tutmanın daha doğru olacağını savundu: “Tabii kurulda bazı değişiklikler yaklaşıyor. Cevdet Akçay gibi tavizsiz olarak görülen bir ismin ayrılacak olması önemli. Bana kalırsa ocak ayı verileri ve İran gibi söz ettiğim jeopolitik riskler göz önüne alındığında mart ayında faizleri sabit tutmak en mantıklısı olurdu. Fakat açıkçası, her nereden geliyorsa gelsin, Merkez Bankası’nın gevşeme döngüsüne devam etmesi yönünde bir baskı olduğu görülüyor. Beklentiler 150 baz puandan 100 baz puana geriledi. Ama bundan daha küçük bir adım daha doğru olabilir. Bu bile piyasaya çok güçlü bir mesaj verecektir. Şu an sanki politika yapıcılar mevcut durumdan memnunlarmış gibi bir hava var. Büyüme fena değil, açıklar kontrol altında ve bilanço daha güçlü görünüyor.”

Ash’e göre piyasalar ekonomi yönetimine belirli ölçüde güven duyuyor ancak uzun vadeli tahvillerde pozisyon alınmaması, temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor: “Aslında mesele yabancı yatırımcının tahvil piyasasında getiriye mi yoksa vadeye mi odaklandığıdır. Demek istediğim, piyasanın Şimşek ve Karahan yönetiminden oldukça memnun olduğu kanaatindeyim. Ekibi beğeniyorlar ve genel olarak rasyonel politikalara sadık kaldıklarını düşünüyorlar. Piyasanın arzuladığı hızda olmasa da, eninde sonunda doğru olanı yapacaklarına inanıyorlar. Kur politikası tarafındaysa piyasa, Merkez Bankası'nın izlediği reel değerlenme stratejisinin dezenflasyon sürecinin temel taşı olduğunu düşünmeye devam ediyor. Bu yüzden TL'de uzun pozisyon alıp carry getirisinden faydalanmaya sıcak baksalar da, iş vade riskine girmeye gelince aşağı yukarı bir isteksizlik sergiliyorlar. Bu durum temelde yatırımcıların şu düşüncesinden kaynaklanıyor: Evet, enflasyon düşecek; dezenflasyon süreci başarılı ve nispeten agresif bir şekilde ilerleyecek. Bu konuda görüşler karışık. Yatırımcıların vade riskine girmeye başladığını gördüğünüzde, Merkez Bankası’nın piyasada tam bir güven tesis ettiğini anlarsınız. Ve girişler çok daha ciddi boyutlara ulaşır. Maalesef henüz uzun vadeli tahvillerde pozisyon alındığını görmüyoruz.”

"Tam kapasite giriş için güven şart"

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye “tam kapasite” girdiğini söylemek için erken olduğunu belirten Ash, “Bence yabancı yatırımcıların Türkiye'ye tam kapasite girdiğini henüz söyleyemeyiz. Şimşek ve Merkez Bankası ekibinin seçime kadar görevde kalacağına güveniliyor. Ama enflasyonu gerçekten düşürecek kadar sıkı bir faiz politikasını taviz vermeden uygulayıp uygulayamayacakları konusunda ciddi endişeler var" dedi.