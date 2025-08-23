Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı

İngiliz kozmetik şirketi Revolution Beauty, işletmeyi canlandırmak için kurucu ortaklarına başvurduğunu duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamada şirket, yıllardır süren yönetim hataları ve düşen satışların değerini düşürmesinin ardından satış sürecini sonlandırdığını duyurdu.

Soruşturma ile kurucu ortaklar şirketten ayrılmıştı

2022'de geçirdikleri soruşturmaların ardından şirketten ayrılmak durumunda kalan kurucular Adam Minto ile Tom Allsworth, CEO olarak geri dönecek ve maliyet kesintileri, sermaye enjeksiyonları ve yeni lisans anlaşmalarını içeren bir strateji yenilemesine öncülük edecek. Minto ise danışmanlık rolüyle geri dönecek.

Markayı büyüten ekip dümene geçiyor

Revolution Beauty'nin yolunu kaybettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Iain McDonald, kurucuların şirkete geri dönmesiyle ilgili, "Markayı ilk olarak büyüten kurucu liderliğindeki yönetim ekibine geri dönülmesiyle büyümeye ve uzun vadeli değer yaratmaya giden yolun açık olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

O dönem CEO olan Minto ve Allsworth, Minto tarafından yapılan bazı geçmiş satışlar, stok provizyonu ve kişisel kredilerle ilgili endişeleri ortaya çıkaran bağımsız bir soruşturmanın ardından Revolution Beauty'den ayrıldı.

Şirket, Minto'nun emanet ve diğer yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti ve o dönemde ilgili maliyetler kapsamında "önemli meblağlar" tahsil etmeyi amaçladığını söyledi.

2024 yılında, grubun 2022 sonuçlarının gecikmesine yol açan muhasebe sorunlarını çözmek için Minto'nun 2,9 milyon sterlin ödemesini öngören bir anlaşmaya vardılar.

Ağustos 2021'deki zirveden bu yana değerinin yaklaşık yüzde 98'ini kaybeden şirketin hisseleri, 0739 GMT itibarıyla yüzde 10,4 artışla 3,86 peniye yükseldi.

Markalı kozmetik satıcısı, yavaşlayan talep ve büyük indirimlerin yıllık satışlarda dörtte bir oranında düşüşe yol açmasının ardından mayıs ayında satış sürecini başlatmış ve finansman yapısını gözden geçirmeye başlamıştı.

Frasers Group, haziran ayında satın alma teklifinden vazgeçti ve Reuters'a konuşan kaynaklar, Revolution Beauty'nin uzman özel sermaye şirketi True'nun teklifini reddettiğini söyledi.

Zarar eden şirket, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde net satışların yaklaşık yüzde 25 düşmesini bekliyor. Ayrıca, birinci çeyrek satışlarında yüzde 29'luk bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Brüt kar marjları da ABD tarifelerinden kaynaklanan yüksek indirimler ve maliyet artışlarından olumsuz etkilendi.

Revolution Beauty, borçları ödemek ve işletmeyi yeniden yapılandırmak için en büyük hissedarlar perakendeci Debenhams DEBS.L ve kurucu ortaklar Allsworth ve Minto'nun desteğiyle yaklaşık 15 milyon sterlin (20,12 milyon dolar) tutarında yeni sermaye toplamayı planlıyor.

Hisse senedi artışının yanı sıra, Debenhams ile özel bir lisans anlaşması kapsamında markalı kozmetik ürünleri tedarik etmek için görüşmelerde bulunduğunu belirtti.