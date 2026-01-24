Ünlü market zinciri 28 yıl sonra Fransa'dan çekilme kararı aldı: 100 şubeyi rakiplerine satacak, yüzlerce kişi işsiz kalacak
Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, 1998 yılından bu yana hizmet verdiği Fransa'dan çekiliyor. Uygun fiyatlı satışlarıyla bilinen market zinciri, ülkedeki 105 mağazasının 100'ünü rakiplerine satacak, 700'den fazla kişi işsiz kalacak.
Uygun fiyatlı satışlarıyla bilinen Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, Fransa operasyonuyla ilgili yeni bir karar aldı. Colruyt, 1998 yılında girdiği Fransa pazarından çekiliyor.
Market zinciri Colruyt'ten yapılan açıklamada, 'zorlu koşullar' ve 'yüksek rekabet' nedeniyle sürdürülebilir kârlılığa ulaşılamadığı belirtildi. Böylece Colruyt, 28 yıl aradan sonra Fransa macerasını sonlandırma kararı aldı.
100 şubeyi rakiplerine satacak
Belçikalı market zincirinin Fransa'da 105 şubesi bulunuyor. Bu 105 şubenin 100'ü rakiplere satılacak. Colruyt, 81 mağazasını Intermarché'ye (ITM), 14 mağazasını Leclerc'e, 3 mağazasını Carrefour'a ve 2 mağazasını da Super U'ya devredecek.
Şirketten açıklama geldi
Şirketten yapılan açıklamada, "Colruyt Grubu, sosyal ortaklarla çoğunluk hissesine sahip bir anlaşma müzakere etmiş ve imzalamıştır; bu anlaşma idare tarafından da onaylanmıştır ve özellikle Fransa'daki perakende sektöründe genellikle gözlemlenenden önemli ölçüde daha yüksek, yasal sınırların üzerinde bir tazminat öngörmektedir" denildi.
700'den fazla kişi işsiz kalacak
Bu satış 2 bin 80 çalışanın faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlarken, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'daki genel merkez de dahil olmak üzere lojistik tesislerinin henüz alıcı bulamadığını belirten şirket sözcüsü AFP'ye şunları söyledi:
"Bu durum maalesef 704 işin ortadan kalkmasına yol açacak."