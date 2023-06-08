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Ünlü milyarder uyardı: ABD büyük bir borç krizinin başında

Ünlü milyarder Dalio, ABD'de inatçı bir yüksek enflasyon beklediğini belirterek, "Çok fazla borç ürettiğiniz ve alıcı sıkıntısı yaşanan ortamda bir borç krizinin başındayız" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük Hedge Fonu Bridgewater'ın kurucusu Ray Dalio, ABD'de yüksek reel faizlerle birlikte inatçı şekilde yüksek enflasyon beklediğini söyledi.

"Çok fazla borç ürettiğiniz ve alıcı sıkıntısı yaşanan ortamda bir borç krizinin başındayız" değerlendirmesini yapan Dalio, faiz oranlarının çok daha yukarı gitmeyeceğini, ancak ekonominin kötüleşeceğini ve ABD'de politik bölünmüşlüğün devam etmesi durumunda daha fazla iç çekişmenin yaşanabileceğini vurguladı.

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