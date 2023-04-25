Ünlü stratejistten "Volatilite Endeksi" çıkışı: Güvenmeyin!

Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın en üst düzey hisse senedi stratejisti olan Marko Kolanovic bankanın müşterilerine yolladığı bir notta, Wall Street'in gözde volatilite göstergelerinin işaret ettiği anormal sükunet hissinin, yatırımcılar için sorun yaratabileceğini belirtti.

Cboe Volatilite Endeksi veya VIX'teki düşüşün, borsanın karşı karşıya olduğu risklerin doğru bir yansıması olmaktan ziyade doğası gereği teknik olduğunun altını çizen Kolanovic, göstergedeki düşüşü, şu anda opsiyon satıcılarının gün içi geri dönüşü zorlayan ve piyasa fiyatlarını çoğu gün neredeyse değişmeden bırakan bir piyasanın hakimiyetine bağladı.

Kolanovic, "Faiz oranlarının artması, finansal koşulların sıkılaşması, makro risklerin seviyesi ve artan jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında bu oran alışılmadık derecede düşük. Bu piyasa dinamiği, makro temel risk algılarını yapay olarak bastırıyor" dedi.

VIX'in hisse senedi yatırımcıları için güvenilir bir gösterge olduğu konusundaki şüphelerini dile getiren ünlü stratejist endeksi diğer opsiyon piyasalarına, kısa vadeli oranlara ve makroekonomik zemine göre "yerinden çıkmış" olarak nitelendirdi.



Notta "Bu bir anormallik ve mevcut düşük VIX seviyelerinin uzun süre devam etmesi pek olası değil" ifadelerine yer veren stratejist, yatırımcılara, yaklaşan bilançoların teşvik ettiği herhangi bir piyasa gücünü hisse senedi risklerini azaltmak için bir fırsat olarak kullanmalarını tavsiye etti.