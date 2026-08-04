Ünlü yatırımcı Michael Burry'nin düşüş öngörüsü gerçekleşti

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2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle ve "The Big Short" filmiyle geniş kitlelerce tanınan yatırımcı Michael Burry'nin yarı iletken sektörüne yönelik düşüş beklentisi kısa sürede karşılık buldu.

Burry'nin açığa satış pozisyonu aldığı iShares Semiconductor ETF (SOXX), son bir ayda yaklaşık yüzde 21 değer kaybetti. SOXX, Nvidia, AMD, Micron ve Intel gibi ABD'nin önde gelen yarı iletken şirketlerini bünyesinde barındıran ve sektörü takip eden önemli borsa yatırım fonları arasında yer alıyor.

SOXX yüzde 21 geriledi

Burry, 30 Haziran’da Substack üzerinden yaptığı paylaşımda, yarı iletken şirketlerini izleyen SOXX ETF’sinde yaklaşık 643 dolardan açığa satış pozisyonu aldığını açıklamıştı.

Nvidia, AMD, Micron ve Intel gibi çip üreticilerini içeren NYSE Semiconductor Endeksi'ni takip eden SOXX, 31 Temmuz'da 505 dolardan kapanarak Burry’nin pozisyon aldığı seviyeye göre yaklaşık yüzde 21 geriledi.

2008 krizini öngören Burry'den çip hisseleri uyarısı

2000'li yılların ortasındaki konut balonuna karşı aldığı pozisyonla ünlenen Burry, 2008 finansal krizini öngören yatırımcılar arasında öne çıkmıştı. Bu yatırım stratejisi, Michael Lewis'in "The Big Short" (Açığa Satış) kitabına ve aynı adlı filme konu olmuştu.

Burry, 30 Haziran tarihli paylaşımında çip hisselerine yönelik negatif görüşünün gerekçelerini de açıkladı. Sektörün aşırı değerlendiğini savunan Burry, fiyat/satış oranının da çok yüksek bir seviyede olduğunu söyledi.

Çip rallisi yorulmaya başladı

Burry, çip hisselerine yönelik negatif pozisyonunu haziran ayıyla sınırlı tutmadı. Fondaki açığa satış pozisyonunu yaklaşık 536 dolar seviyesindeyken artırdığını belirten Burry, açığa satı opsiyonlarının kendisi için "büyük bir pozisyon" oluşturduğunu söyledi.

30 Temmuz'da ise SOXX yaklaşık 506 dolar seviyesindeyken açığa satış pozisyonunu yeniden artırdığını açıklayan ünlü yatırımcı çip hisselerindeki yükseliş eğiliminin momentum kaybettiğini ve işlemin artık "yorulmuş görünmeye başladığını" ifade etti.

Michael Burry'den Nvidia ve Nasdaq 100'e karşı yeni pozisyon

Ünlü yatırımcı son haftalarda Nvidia ve Micron gibi bireysel çip üreticilerinin yanı sıra Nasdaq 100 endeksine karşı da pozisyonlar aldığını açıkladı.

Burry, işlemleri hakkında diğer birçok tanınmış yatırımcıya kıyasla daha sık güncelleme paylaşsa da pozisyonlarının parasal büyüklüğü dahil tüm detayları açıklamıyor. Bu nedenle geçen ay çip hisselerine karşı aldığı pozisyonlardan ne kadar kazanç sağladığı veya portföyünün genel performansının ne olduğu kesin olarak bilinmiyor.